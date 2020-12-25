На фотоконкурс ТАСС, посвященный борьбе с коронавирусом, поступило около 4 тыс. заявок

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Почти 4 тыс. работ фотографов из более чем 80 стран поступили на конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, организованный агентством ТАСС.

Прием заявок завершен. Теперь экспертный совет и члены жюри конкурса отберут лучшие снимки и определят победителей. Отбирать лучшие работы будут фотожурналисты, представляющие ведущие мировые СМИ - Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR, Yonhap, Anadolu и Xinhua.

"Я благодарю всех коллег, направивших свои снимки на News Photo Awards. Overcoming COVID, - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Яркие эмоциональные кадры рассказывают о героизме медицинских работников и волонтеров по всему миру, борьбе людей за жизнь и стремление общими усилиями победить пандемию COVID-19. Теперь наступил следующий, самый сложный и ответственный этап - международному жюри предстоит выбрать лучшую журналистскую работу. Это будет нелегкий выбор, но уверен, они справятся".

В конкурсе предусмотрены две номинации - "Одиночная фотография" и "Репортаж/серия фотографий". Победители получат по 3 тысячи долларов. Отдельно жюри выберут лучший снимок из всех присланных, ему будет присуждено Гран-при. Автор этого фото получит $10 тыс. Победители будут названы 11 марта 2021 года - в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Подробнее о правилах конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID можно прочитать на его сайте - https://npacontest.com.