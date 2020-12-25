Туркмения выразила заинтересованность в закупке вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Туркмения выразила заинтересованность в закупке российской вакцины против нового коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава РФ по итогам встречи статс-секретаря - замминистра здравоохранения Александры Дроновой с делегацией Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Участники обсудили перспективы взаимодействия по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности, касающиеся разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцины "Спутник V". Туркменская сторона выразила заинтересованность в закупке российской вакцины", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны отметили, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудничество в сфере здравоохранения развивается. "С начала пандемии COVID-19 организуются видеоконференции как на министерском, так и экспертном уровнях для обсуждения актуальных вопросов в области охраны здоровья населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.