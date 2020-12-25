Спикер заксобрания Кировской области умер из-за последствий заражения коронавирусом

КИРОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин умер в пятницу из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС зампредседателя заксобрания Роман Титов.

"У меня есть информация, которая подтверждает [этот факт], к сожалению. Это произошло сегодня. Это последствия коронавируса, который он переносил в тяжелой форме в силу возраста и состояния здоровья", - сказал Титов.

Владимир Бакин родился 3 августа 1946 года в селе Монастырское Юрьянского района Кировской области. В 1969 году он окончил Кировский политехнический институт, после чего начал карьеру инженером, работал на руководящих постах в различных организациях, занимал должности заместителя губернатора области, руководителя УМНС РФ по региону. 15 ноября Бакин был избран председателем Заксобрания Кировской области шестого созыва.

Бакин был заслуженным экономистом России, он награжден орденом Почета Российской Федерации, Почетными грамотами Министерства по налогам и сборам, правительства Кировской области, Законодательного собрания Кировской области, Госдумы.