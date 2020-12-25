Экзамены-2021 и карантин для прибывших из Британии. Главное о коронавирусе за 25 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 992 706 случаев заражения, из них новых — 29 018. За сутки умерли 563 человека, за весь период — 53 659.
- ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочную сдачу экзамена в 2021 году отменили. Государственная итоговая аттестация для девятиклассников по русскому языку и математике пройдет с 24 мая по 28 мая, аттестаты будут выданы только на основании ее результатов. Экзаменов по выбору в 2021 году не будет, досрочных испытаний — тоже. Подробнее читайте здесь.
- Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин.
- В Петербурге продлили запрет на работу детских лагерей по 31 января.
- Заразился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Москва
- Всего зафиксировано 772 104 случая заражения, из них новых — 7 315. Госпитализированы 1 923 пациента.
Мир
- Всего зафиксировано более 79,4 млн случаев заражения, умерли 1 744 563 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.