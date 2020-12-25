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Пандемия COVID-19

Экзамены-2021 и карантин для прибывших из Британии. Главное о коронавирусе за 25 декабря

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 992 706 случаев заражения, из них новых — 29 018. За сутки умерли 563 человека, за весь период — 53 659.
  • ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочную сдачу экзамена в 2021 году отменили. Государственная итоговая аттестация для девятиклассников по русскому языку и математике пройдет с 24 мая по 28 мая, аттестаты будут выданы только на основании ее результатов. Экзаменов по выбору в 2021 году не будет, досрочных испытаний — тоже. Подробнее читайте здесь.
  • Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин.
  • В Петербурге продлили запрет на работу детских лагерей по 31 января.
  • Заразился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Москва

  • Всего зафиксировано 772 104 случая заражения, из них новых — 7 315. Госпитализированы 1 923 пациента.

Мир

  • Всего зафиксировано более 79,4 млн случаев заражения, умерли 1 744 563 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Теги
Пандемия COVID-19
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