Пугачева и Ефремов стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева, актер Михаил Ефремов и писатель Захар Прилепин стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ по итогам 2020 года в категориях певцы, актеры и писатели соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

Согласно данным за 12 месяцев 2020 года, среди певцов первое место занимает Алла Пугачева с рейтингом - 77 668, на втором - Филипп Киркоров (64 675), на третьем - Тимати (46 960). В первой пятерке также группа Little Big (46 266) и музыкант Сергей Шнуров (43 656).

Топ-10 российских актеров возглавил Михаил Ефремов, его упоминали 154 тыс. 641 раз. Далее следует Кристина Асмус (32 145) и Павел Прилучный (31 770), на четвертом месте Сергей Безруков (18 148), а замыкает пятерку Константин Хабенский (17 985).

Захар Прилепин первый среди самых упоминаемых писателей (22 199), за ним следует Гузель Яхина (10 752) и Борис Акунин (8 670), на четвертом месте Виктор Пелевин (7 020), на пятом - Андрей Геласимов (5 972).

Рейтинги построены на основе базы "Медиалогия", включающей более 60 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.