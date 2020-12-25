Иван Мельников переизбран председателем Общества российско-китайской дружбы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников вновь избран председателем Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Решение единогласно приняли участники состоявшейся в пятницу отчетно-выборной конференции ОРКД, сообщили ТАСС в пресс-службе политика.

"Председателем ОРКД единогласно был вновь избран первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников, который руководит обществом с августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, обновлен список заместителей председателя ОРКД. "В нем такие авторитетные тяжеловесы, как заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов, глава Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор музеев московского Кремля Елена Гагарина, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов", - уточнили в пресс-службе Мельникова. Пост первого заместителя сохранен за ветераном общества Галиной Куликовой.

В ходе конференции был также избран новый состав центрального правления ОРКД, утвержден для направления в Минюст новый устав общества. Кроме того, заслушан отчетный доклад за десятилетний цикл работы: в нем было подчеркнуто, что деятельность ОРКД проходила "в обстановке беспрецедентно высокого уровня российско-китайских отношений".

Участники конференции обсудили и работу в условиях пандемии. По словам председателя общества, общий вызов лишь сблизил Москву и Пекин "сильнее, чем любая программа мероприятий". "Было опубликовано большое число масштабных интервью в ведущих изданиях КНР. В том числе, конечно, в связи с 75-летием Великой Победы, к чему наши китайские друзья проявили огромное внимание и почтение. Было организовано рабочее взаимодействие в интересах граждан, которым нужно было пересечь российско-китайскую границу, вернуться домой. Все технические средства были поставлены на службу сохранения и расширения контактов", - сказал Мельников.