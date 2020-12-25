Мишустин забрал на память флакон с вакциной от коронавируса "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в шутку предложив выкупить его по предельной отпускной цене.

На предприятии премьер в том числе посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом. Глава российского кабмина взял один из экземпляров и, осмотрев его, поинтересовался: "Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?".

"Две тысячи - с меня. Нет, 1 942 [рубля]", - пошутил он. В начале декабря Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V", она составила 1 942 рубля за два компонента.

Весной премьер-министр РФ сам перенес ковид. 30 апреля глава кабмина сообщил, что у него подтвержден коронавирус, а 19 мая он был выписан из больницы и приступил к работе. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Мишустин и во время болезни работал практически в полном объеме.

"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.

21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.