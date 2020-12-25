"Кубок чести" Huawei для рыцарей ИКТ: как IT-гигант помогает российским университетам

Одним из примеров такого сотрудничества стал проект Huawei Honor Cup . Один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций проводит молодежные соревнования в РФ шестой год подряд, причем с прошлого года участники представляют не только Россию. В финале нынешнего "Кубка чести", который запланирован на январь 2021 года, встретятся граждане еще семи государств: Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. На отборочном этапе число участников состязаний превысило 20 тыс. человек, к финалу эта цифра уменьшилась до 125.

Кадровый дефицит в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) растет прямо пропорционально рынку соответствующей отрасли. По большому счету, теперь специалистов готовят не только вузы и профильные факультеты - все более важную роль в этом процессе играют крупные компании. Реализуя образовательные программы на международном уровне, они не только решают внутрикорпоративную проблему кадрового голода. Помимо этой очевидной цели лидеры отрасли достигают еще как минимум двух - дополняют вузовское образование в стране присутствия и в определенной мере обеспечивают приток специалистов на национальный рынок.

Задать ориентиры, начать карьеру

Вице-президент Huawei в регионе Евразия У Сай отметил, что компания стремится обучать специалистов во всех странах присутствия. "Нельзя забывать, что, помимо технологической составляющей, важную роль в цифровом будущем играют кадры и наука. Мы рады делиться нашими знаниями, чтобы совместными усилиями развивать цифровую экономику в России. Мы стараемся открывать новые возможности обучения специалистов во всех странах, где работаем", - сказал он в июле в интервью ТАСС.

Со своей стороны ведущие технические вузы России видят в таком сотрудничестве не только возможность "обкатать" учебные программы - для них это прежде всего стимул к развитию будущих специалистов. Подтверждением служит число конкурсантов с первого этапа Huawei Honor Cup. Так, от Московского технического университета связи и информатики в них принимают участие 370 человек - больше, чем от любого другого российского вуза. Немногим меньше - 307 студентов - выступают "под флагом" Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Следом идут Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана - 285 и 256 человек соответственно. Замыкает пятерку Нижегородский госуниверситет имени Н. И. Лобачевского - от него представлены почти 250 участников.

"Университетские программы дают базовые знания, а такого рода состязания показывают, как применять эти знания на практике. Выиграть соревнования, которые организует мировой технологический гигант, - это совсем иной уровень мотивации и признания, чем, например, победа на студенческой олимпиаде. В перспективе победители могут реализовать свои разработки в компании или получить там интересную высокооплачиваемую работу", - рассказал ТАСС ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Он обратил внимание, что вуз принимает участие в состязаниях уже третий год подряд. "Компания является стратегическим партнером для университета и задает ориентиры, какие технологические задачи необходимо решать, чтобы быть на мировом уровне в радиоэлектронике, программировании, производстве новых материалов. Чтобы расти, нужно сравнивать себя с лучшими мировыми образцами", - отметил Батаев.

По его словам, НГТУ первым из российских технических вузов подписал с Huawei договор о сотрудничестве и намерен предложить компании свою площадку для проведения финальных соревнований в ближайшем будущем. "У нас работает стипендиальная программа - компания поддерживает научные исследования студентов и аспирантов довольно серьезными суммами. Среди прочего участие в кубке увеличивает шанс выиграть стипендию. Потому неудивительно, что в этом году в соревнованиях принимают участие больше студентов, чем мы рассчитывали. А в дальнейшем мы собираемся предложить руководству компании провести финал не в Москве, а в Новосибирске, на базе нашего университета", - рассказал Батаев.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил, что вовлечение талантливых студентов в научно-исследовательскую работу представляет общий интерес для университета и компании. "Мы уже дважды проводили региональные этапы Huawei Honor Cup на своей площадке, сейчас в финал вышли три наших студента. Таким образом мы остаемся на связи с мировыми лидерами в инфраструктуре IТ. Кроме того, участие в подобных мероприятиях позволяет студентам влиться в общемировые тренды отрасли и первыми быть в курсе технологий, которые появляются в мире", - рассказал ТАСС ректор петербургского Политеха. Также, отметил он, не стоит упускать из вида и карьерные перспективы. "В Петербурге есть центр разработок Huawei, где работают наши выпускники. Они занимаются там исследовательскими проектами", - уточнил Рудской.

С ним согласен также ректор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Сергей Ерохин. "Наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией Huawei развивается уже более 20 лет. Студенты МТУСИ, проходящие обучение по направлениям, связанным с телекоммуникациями, информационными технологиями и информационной безопасностью, в процессе учебы занимаются в лабораториях и учебных центрах, оборудованных аппаратурой производства компании Huawei. В МТУСИ действует научно-образовательный центр, созданный совместно с компанией Huawei, в головном вузе и в ростовском филиале активно работает проект "ИКТ Академия Huawei". Поэтому неудивительно, что наши студенты становятся специалистами, востребованными как компанией Huawei, так и другими ведущими российскими и зарубежными IТ- и телеком-компаниями", - сказал Ерохин.

Он также отметил, что, ежегодно участвуя в соревнованиях Huawei Honor Cup, студенты получают бесценный профессиональный опыт. "Для нас важно, чтобы студенты активно участвовали в Huawei Honor Cup, отрабатывали практические навыки работы на самом современном оборудовании, развивали в командной борьбе навыки soft-skills, необходимые им на пути построения профессиональной траектории", - добавил ректор.