Елизавета II рассказала о том, что служило источником ее вдохновения и надежды в 2020 году

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в ежегодном рождественском обращении рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения и надежды в уходящем 2020 году. Записанную заранее речь монарха транслировали в пятницу телеканалы и радиостанции всех стран Содружества наций.

"Примечательно, что год, заставивший людей держаться порознь, во многом также нас сблизил. Меня и членов моей семьи вдохновляли истории людей из разных уголков Содружества, которые помогали нуждающимся в помощи и занимались волонтерством. В Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и тронута их спокойной решимостью. В отдельности за сыгранную ей роль я хочу поблагодарить нашу молодежь", - сказала Ее Величество.

Королева напомнила собравшимся у экранов известную библейскую притчу, отметив, что в трудное для всего мира время добрые самаритяне "появились повсюду, проявляя заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения, и напоминая о том, что в глазах Господа все равны, и каждый уникален".

"Учение Христа служило мне внутренним источником света, как и понимание смысла и цели своей жизни, которое мы можем ощутить, собравшись вместе для молитвы", - сказала Елизавета II. По ее словам, примером для подражания во время пандемии может служить одна из основоположниц современного сестринского дела Флоренс Найтингейл и Неизвестный солдат, "образ которого объединяет в себе миллионы людей, на протяжении истории ставивших жизни других превыше собственной, и поступавших бы так и сегодня". "Для меня это источник неугасимой надежды в сложные и непредсказуемые времена", - отметила королева.

По словам Елизаветы II, в этом году праздник Рождества, который католики и протестанты отмечают 25 декабря, для многих омрачен печалью в связи с потерей близких или невозможностью с ними увидеться.

"Если среди этих людей и вы, то знайте, что вы не одни, и позвольте заверить, что мои мысли и молитвы сейчас с вами", - сказала королева, завершая свою речь, и призвав всех "следовать за указующим путь светом Рождества, его духом бескорыстия, надежды и любви".

Королевская изоляция

Впервые с 1987 года Ее Величество отмечает Рождество не в королевском поместье Сандрингем на востоке Англии, а в Виндзорском замке. В своей загородной резиденцией под Лондоном 94-летняя глава государства вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом провела все карантинные дни этого года и, следуя советам экспертов, осталась здесь и на праздники.

Несмотря на то, что в Великобритании свыше 800 тыс. человек, входящих в группы риска, в первую очередь медработники и люди старше 80 лет, уже получили первые дозы вакцины от нового коронавируса, королева и ее 99-летний супруг пока не сообщали о том, что сделали прививки.

Из-за выявления нового более заразного варианта коронавируса на территории Великобритании власти королевства были вынуждены значительно ужесточить ограничительные меры накануне Рождества. Примерно 20 млн британцев лишились возможности собраться за столом с родными и друзьями, хотя ранее правительство обещало ввести праздничные послабления по всей стране. Несмотря на то, что премьер-министра страны Бориса Джонсона в британских СМИ называли "похитителем Рождества", опросы общественного мнения показывают, что до 75% жителей королевства поддерживают новые ограничения, направленные на борьбу с COVID-19.