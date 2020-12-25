Беглов поблагодарил правительство за быстрое перечисление средств для борьбы с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в пятницу во время рабочей поездки премьера в регион, поблагодарил кабмин за быстрое перечисление финансовой помощи на борьбу с коронавирусом.

Так, Беглов выразил отдельные слова благодарности вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой за работу оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

"Я давно работаю, но никогда не было такого, чтобы Минфин так быстро перечислял деньги - в течение двух-трех дней деньги были перечислены на поддержку врачей, на покупку оборудования и, самое главное, на лекарственные препараты", - отметил губернатор.

"Это важно", - согласился с ним Мишустин. При этом премьер заметил: "Мне кажется, что Минфин по решению президента мгновенно деньги перечисляет, когда Владимир Владимирович [Путин] поддерживает".

Рабочая поездка Мишустина в Санкт-Петербург проходит в пятницу, 25 декабря. Во время нее глава российского кабмина также встретился с производителями вакцин от коронавируса, осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" и принял участие в церемонии запуска первой очереди нового завода фармкомпании "Активный компонент".