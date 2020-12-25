В Ялте на Новый год смягчат ограничения на подачу воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Подача воды населению Ялты в дни новогодних праздников будет увеличена, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники - та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января. В остальные дни - пока согласно установленному ранее графику (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00)", - написала Павленко.

Глава администрации добавила, что в канун Нового года графики будут вновь пересмотрены. "Надеюсь, что осадки не прекратятся, наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи. По крайней мере, синоптики обещают снег и дождь с 1 по 9 января", - уточнила Павленко.

Также она сообщила, что в январе будет представлен план ремонта и замены сетей для снижения потерь воды по всей Большой Ялте.