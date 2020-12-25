РАН: воздействию разлива топлива в Норильске подверглась растительность ручья и двух рек

ТАСС, 25 декабря. Изучение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске показало, что от него пострадали растения в поймах одного ручья и двух рек, больше других пострадала река Амбарная. Об этом говорится в отчете Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Воздействию нефтепродуктов подверглась только пойменная растительность ручья Безымянный и рек Далдыкан и Амбарная. Наибольшее поражение растительности отмечается в пойме реки Амбарная, что связано с гораздо большей площадью ее поймы и большим разнообразием растительных сообществ, которые в той или иной степени подверглись влиянию нефтепродуктов. Здесь видовое разнообразие растительных сообществ сократилось в три раза: до аварии имелось в среднем 9 видов на 1 фоновое сообщество, после - 3 на 1 аналогичное нарушенное сообщество, а общее покрытие растений сократилось в 2,8 раза, с 70% до 25%", - говорится в отчете.

Что касается поймы ручья Безымянного, то там видовое разнообразие поврежденных участков сократилось в 2,8 раза - с 11 видов до 4, а проективное покрытие снизилось в 2,2 раза - с 53% до 24%. Меньше изменений растительности выявлено в пойме реки Далдыкан, где видовое разнообразие снизилось в 1,7 раза, а общее проективное покрытие - в 1,5 раза.

"Всего одна стадия нарушенности отмечена на реке Далдыкан, что, возможно, связано с тем, что на момент разлива топлива ручей был уже полноводным из-за весеннего паводка, и большая часть растительных сообществ была затоплена. В свою очередь, в зоне контакта с нефтепродуктами оказались небольшие и немногочисленные участки мелководий и речных кос с разреженной растительностью, которые слабо заливались вешними водами ручья", - уточняется в отчете.

Исследователи считают, что наибольшее воздействие нефтепродуктов было оказано на растения и растительность участков, частично залитых речными водами. Водные растения и сообщества, которые находились под водой, не пострадали или пострадали в меньшей степени. Сильное воздействие оказано на пойменные сообщества.

Как отмечают ученые, небольшое снижение видового разнообразия характерно для среднего течения реки Пясина, а уже в устье реки показатель видового разнообразия превышает фоновый показатель. Кроме того, исследование состояния мхов показало, что их наибольшее количество отмечается в истоках реки Пясина. На условно загрязненных участках реки их количество превышает фоновые значения в два раза, что косвенно свидетельствует об отсутствии загрязнения нефтепродуктами, не растворенными в воде. В целом разнообразие сообществ в результате разлива нефтепродуктов не изменилось, при этом в пяти сообществах произошла частичная деградация.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.