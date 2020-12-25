СМИ: в Аргентине за сутки подали более 100 тыс. заявок на вакцинацию "Спутником V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей крупнейшей в Аргентине провинции Буэнос-Айрес подали заявки на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" за сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Telam .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

В четверг в Аргентину прибыла первая партия вакцины "Спутник V" для Аргентины в количестве 300 тыс. доз. Провинции Буэнос-Айрес будут выделены 123 тыс. доз.

Заявки на вакцинацию были поданы через сайт, который запустило в четверг Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса. На первом этапе приоритет будет отдаваться лицам в возрасте от 18 до 59 лет с хроническими заболеваниями, лицам старше 60, а также медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и учителям.

По данным Минздрава, в провинции будут организованы 313 пунктов для проведения вакцинации, которую планируют начать 28 декабря. По данным Телам, одним из первых прививку в регионе сделает губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.