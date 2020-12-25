Пункты вакцинации от коронавируса заработали во всех районах Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции заработали во всех районах Санкт-Петербурга, прививку сделали уже более трех тысяч человек. В ближайшее время город ожидает поставку вакцины объемом еще 5 тыс. доз, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"За вчерашние сутки в Петербурге вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 857 человек. Всего в городе привито 3 028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека. С сегодняшнего дня количество работающих пунктов вакцинации увеличивается до 62, пункты вакцинации заработали во всех районах города", - говорится в сообщении. До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации.

В городе организована вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Всего в Петербург поступило более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". "В ближайшие дни в город должно поступить около 5 000 доз вакцины", - также отметили в совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 219 581 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. ВыздоровелИ после заражения 129 205 человек, умерли 7 222. За последние сутки в городе выявили 3 751 случай заражения.