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Пандемия COVID-19
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Власти Турции обязали авиапассажиров иметь отрицательный тест на коронавирус

Меры вступают в силу с 28 декабря

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна, - говорится в заявлении главы Минздрава. - Данные меры будут длиться до 1 марта 2021 года".

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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