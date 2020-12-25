Число бронирований отелей на Новый год в Калининградской области снизилось с 98% до 70%

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Число отказов от броней в отелях Калининградской области в новогодние праздники достигло 20% из-за введенных ограничений. Уровень бронирования номеров в среднем снизился с 98% до 70%, но ситуация может измениться, поскольку взамен отмененных броней появляются новые, сообщил ТАСС министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

В связи с пандемией коронавируса массовые новогодние мероприятия в области запрещены. Рестораны в отелях, в том числе 31 декабря, будут работать до 20:00.

"У нас загрузка отелей по бронированиям была высокой - на уровне 95-98%. Сейчас она упала в среднем по региону примерно до 70%. Совокупная цифра отказов от броней достигала 20%. Это те люди, которые не поедут в Калининградскую область уже точно, в том числе из-за ограничительных мер и из-за того, что в новогоднюю ночь рестораны в отелях будут закрыты. Но уже сейчас ситуация начала меняться, вместо отмененных броней появляются новые, поэтому уровень снижения загрузки отелей, может, меньше, эти данные сейчас уточняются", - сказал Ермак.

Собеседник агентства отметил, что процент отказов от броней в отелях существенно разнится в зависимости от муниципалитетов. Например, на побережье Балтики он может достигать 50%, в Калининграде, по его словам, процент отказов значительно ниже - от 7% до 10%.

Закрытые рестораны в отелях в новогоднюю ночь - ключевой фактор, считает региональный министр. Он сказывается на спросе у туристов, которые приезжают в область из других регионов страны, а также жителей области, которые путешествуют по области. "Ключевой фактор то, что в новогоднюю ночь невозможно будет встретить праздник в ресторане, соответственно калининградцы не поедут в прибрежные отели либо в отели на востоке области и останутся дома, а туристы из других регионов, для которых это главный фактор, они, конечно, отменяют брони гостиничных номеров", - пояснил собеседник агентства, не исключив, что процент отказов от поездок в регион в оставшуюся неделю года может вырасти. При этом массовых отказов не было и вряд ли будут, добавил он.

Что предложит область

С точки зрения туристического продукта предложение в регионе серьезно не пострадает, отметил региональный министр. Туристические экскурсии, посещение музеев и выставок, театров в регионе не запрещены, состав тургрупп ограничен десятью людьми. "Для ряда музеев это даже позитивный момент, например, в Музей янтаря группу больше 10 человек сложно провести, они просто будут друг другу мешать. У туроператоров появляется возможность делить крупные "заезды" на группы по 10 человек, прикреплять к каждой отдельного гида, и это будет даже более качественная услуга", - отметил Ермак.

Есть целый ряд новых маршрутов, которые будут предлагаться туристам и могут быть интересны как приезжим, так и жителям области. Это, например, пешеходная театрализованная экскурсия "Легенды прусского кота" по Калининграду, предлагаемая впервые. "Проводником и рассказчиком выступает колоритный Прусский Кот, а по ходу маршрута появляются персонажи из древних прусских легенд. Созданием экскурсий занимались профессиональный режиссер и актеры, они же их и проводят в форме иммерсивного спектакля с вовлечением участников экскурсии в само действие. Это новый взгляд на привычные места, а также познавательная и полная впечатлений прогулка для любого возраста", - рассказал Ермак.

Интересной будет поездка в город Неман с посещением сыроварни "Тильзит-Рагнит", где покажут, как делают знаменитый тильзитер - сыр, который начали производить в середине XIX века в Тильзите (сегодня Советск) переселенцы из долины Эмменталь. "Вас пригласят на мастер-класс по варке сыра в домашних условиях", - добавил собеседник агентства. Гостям традиционно будут предлагаться экскурсии по Калининграду, на Куршскую косу, на побережье Балтийского моря, экскурсии в форты Калининграда.

Пандемия и дополнительные ограничительные меры, в том числе в период зимних выходных, скорректировали прогноз по общему потоку туристов в регион в 2020 году, отметил Ермак. "Мы сейчас оцениваем эту цифру в 1,2 млн человек. Мы думали, чуть больше будет с учетом Нового года, но 20% отказов от поездок из-за ограничительных мер - это все-таки существенное количество. Но фактические данные по итогу года у нас будут уже в январе", - заключил он.