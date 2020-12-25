Московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному обучению после праздников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Учащиеся 6-11 классов московских школ могут вернуться к очному формату обучения, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если [эпидемическая] ситуация позволит, - определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения", - сказал он.

Кравцов добавил, что в начале учебного года была проведена диагностика знаний школьников. Исходя из ее результатов, серьезных опасений, что дистанционный формат обучения может сказаться на уровне знаний учащихся, не возникает. "Мы дали рекомендации школам скорректировать свои рабочие программы, учебные программы", - добавил он.

Также министр сообщил, что многие учителя уже сделали прививки от коронавируса и хорошо себя чувствуют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. В частности, учащиеся 6-11 классов московских школ с 19 октября были переведены на дистанционную форму обучения, такой режим продлится до конца полугодия. По словам вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, школы Москвы вернутся к очному формату учебы в полном объеме, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом пойдет на спад.

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