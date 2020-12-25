В Европе случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в восьми странах

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса выявлен в восьми странах Европы. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01, - написал он. - В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп".

Клюге призвал усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование защитных масок. Он напомнил, что во время действия ограничительных мер необходимо оставаться в привычном кругу общения. Кроме того, Клюге призвал проявлять бдительность, пока продолжаются исследования воздействия нового штамма.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. Премьер-министр королевства Борис Джонсон 19 декабря объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше.