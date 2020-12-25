{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Европе случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в восьми странах

В ВОЗ призвали усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование защитных масок
© AP Photo/Jean-Francois Badias

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса выявлен в восьми странах Европы. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

На эту тему
Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01, - написал он. - В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп".

Клюге призвал усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование защитных масок. Он напомнил, что во время действия ограничительных мер необходимо оставаться в привычном кругу общения. Кроме того, Клюге призвал проявлять бдительность, пока продолжаются исследования воздействия нового штамма.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. Премьер-министр королевства Борис Джонсон 19 декабря объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
В РПЦ заявили, что не выступают за запрет абортов
В РПЦ требуют вывести их из фонда обязательного медицинского страхования, уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Читать полностью