Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, которая будет действовать до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года", - говорится в документе.

Минздраву РФ совместно с федеральным органами власти также поручено за шесть месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации этой госстратегии. Органам власти субъектов рекомендовано утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года с учетом эпидемической ситуации в конкретном регионе из-за пандемии коронавируса.

В рамках стратегии предполагается повысить информированность россиян о ВИЧ-инфекции, в частности с помощью интернета и СМИ, и исключить дискриминацию и стигматизацию людей с этим диагнозом. Стратегия также включает в себя разработку и использование программ профилактики ВИЧ в каждом регионе с учетом территориальных особенностей и привлечение к участию как общественных, так и некоммерческих организаций. Кроме того, отмечается важность обеспечения охвата населения скринингом на ВИЧ и увеличения охвата антиретровирусной терапией.

Согласно документу, к 2030 году доля граждан, находящихся в Федеральном регистре лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию, и получающих антиретровирусную терапию, должна составлять 95%. Авторы документа ожидают, что число новых случаев заражения ВИЧ к 2030 году в России должно составлять 45,6 тыс. Охватить тестированием на ВИЧ к этому времени планируется не менее 39% населения страны.

В рамках стратегии также планируется продолжать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, БРИКС, СНГ, ШОС и ООН по вопросам противодействия ВИЧ.

В новость были внесены изменения (22:18 мск) - добавлены подробности.