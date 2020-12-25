Минздрав продлил Всероссийский диктант по общественному здоровью до 27 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Всероссийский диктант по общественному здоровью, организованный Минздравом России, продлили на два дня. Изначально его окончание планировалось днем ранее, 26 декабря, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

"В связи с поступающими просьбами проведение Всероссийского диктанта по общественному здоровью продлено до 27 декабря", - говорится в сообщении.

В диктанте уже приняли участие более 370 тыс. человек из всех регионов России. Продление сроков мероприятия позволит большему количество россиян проверить свои знания о здоровье.

Мероприятие призвано привлечь внимание граждан к основам общественного и личного здоровья, а также проверить общий уровень знаний в этих областях. Набравшие наибольшее количество баллов получат дипломы I-II-III степени.