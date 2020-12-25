Турция договорилась с BioNTech о поставке 4,5 млн доз вакцины до конца марта

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Турция заключила соглашение с компанией BioNTech на поставку 4,5 млн доз вакцины от коронавируса нового типа до конца марта 2021 года. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Соглашение было подписано этой ночью, оно предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, которые доставят в Турцию, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин", - написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

По словам Коджи, заключенное соглашение также предусматривает возможность для Турции приобрести до 30 млн доз вакцины на тех же условиях.

Между тем ранее турецкий министр заявил, что в воскресенье ожидается поставка первой партии китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech.