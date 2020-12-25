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Гинцбург поддержал ввод "ковидных паспортов"

По мнению директора Центра им. Гамалеи, их нужно вводить одновременно с началом вакцинации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение "ковид-паспортов" правильным решением.

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"Ковид-паспорта" - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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