В РПЦ заявили, что не выступают за запрет абортов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в передаче "Час Speak" на телеканале RTVI.

"Мы не требуем [запрещать аборты], мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования", - сказал он.

Ранее Легойда заявлял, что врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям. Таким образом он прокомментировал в своем канале в Telegram предложение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения, высказанное в интервью радиостанции "Говорит Москва".