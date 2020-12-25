Гинцбург заявил, что аллергических реакций на вакцину "Спутник V" не выявлено

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тяжелые аллергические реакции на вакцину "Спутник V" не были выявлены в ходе клинических испытаний и с момента введения препарата в гражданский оборот. Об этом в пятницу сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Тяжелых аллергических реакций <...> при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний - первой, второй, третьей фазы, - и во время гражданского оборота <...> не наблюдалось", - сказал он, комментируя информацию о возникновении аллергической реакции у семи граждан США после применения вакцины разработки американской компании Pfizer.

Гинцбург добавил, что порядка 700 тыс. россиян были вакцинированы "Спутник V". "Министерство здравоохранения с Росздравнадзором очень жестко отслеживают всю побочку", - заверил он.

Ранее в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявили, что изучают порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на вакцину, одобренную регулятором. По мнению экспертов управления, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но и прививки от компании Moderna. Позже количество подобных случаев возросло до семи.