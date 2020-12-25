Члены ОНК Москвы в 2020 году стали на 20% чаще посещать изоляторы, несмотря на пандемию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в уходящем году на 20% увеличили число посещений столичных СИЗО, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал председатель столичной ОНК Георгий Волков.

"Члены ОНК Москвы до сих пор лишены возможности осуществлять покамерный обход следственных изоляторов, однако даже в пандемию общественный контроль в столичном регионе только усилил свои позиции. Количество посещений увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Он напомнил, что комиссия следит за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания, не только в следственных изоляторах. "Мы посещаем отделы полиции, спецприемники, центры временного содержания иностранных граждан, психиатрические больницы. Также на территории Москвы находятся колония-поселение и исправительный центр", - отметил Волков.

По словам председателя ОНК Москвы, отсутствие возможности заходить в каждую камеру при действующем режиме особых условий остается острой проблемой для общественников. Они могут встречаться с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, только в комнатах краткосрочных свиданий и общаться через стекло.

Поправки в УИК

Отдельное внимание Волков обратил на вступление в силу ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым осужденный вправе отбывать наказание по месту проживания своих родственников.

По его словам, ОНК направила в адрес руководства ФСИН России несколько обращений о переводе осужденных в регионы проживания родственников. "Все обращения - это истории тяжелой судьбы: у кого-то остался ребенок без матери, у кого-то больные родители. В ближайшее время ждем ответа наши обращения, вскоре сможем прокомментировать, как складывается практика применения нового закона", - пояснил Волков.

Глава столичной ОНК также отметил, что в московских СИЗО в условиях пандемии провели несколько жизненно важных операций. Он подчеркнул, что оказания медицинской помощи до сих пор остается одной из самых острых проблем, но позитивная динамика наблюдается и в этом вопросе.