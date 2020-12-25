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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 10 840 человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77, всего в столице умерли 10 840 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 840 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 772 104 случая заражения, из них 7 315 за последние сутки. Выздоровели 593 939 человек.

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