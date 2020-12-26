Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус показали негативный результат. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба черногорского лидера.

Сообщается, что по совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких. "Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности", - говорится в сообщении.

В Черногории ситуация с коронавирусом является одной из самых сложных в мире, если брать в расчет среднее число инфицированных на 100 тыс. жителей. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились почти 46 тыс. жителей, 652 человека умерли.

Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране коронавируса. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну "зоной, свободной от коронавируса". Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест на инфекцию перед въездом в страну.