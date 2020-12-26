Более трети россиян тратят почти 20% рабочего времени на общение с коллегами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (38%) тратят почти 20% своего рабочего времени на общение с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Двадцать один процент опрошенных работающих респондентов утверждают, что в течение типичного рабочего дня тратят непосредственно на работу от 91% до 100% времени. Еще 24% заявляют, что доля времени на работу у них - 81-90%. Женщины чаще выбирали более высокие значения, чем мужчины, то есть они тратят на работу в течение дня больше времени: 51% женщин выбрали значения больше 81%, а среди мужчин таких лишь 40%. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные соискатели", - говорится в исследовании.

Самым популярным отвлекающим фактором оказалось неформальное общение с коллегами - 39% опрошенных работающих соискателей признались, что могут отвлечься именно на это занятие. Еще 37% отвлекаются на чтение новостей: больше всего эта доля среди представителей юридической сферы (57%). На социальные сети отвлекаются 27% опрошенных: как правило работники сферы искусства и массмедиа (60%), маркетинга и рекламы (42%) и закупок (38%). 22% заявили, что ни на что не отвлекаются в течение рабочего дня: выше всего доля таких респондентов в банковской сфере (37%), а также в сфере медицины и фармацевтики (30%).

Так, 38% работающих респондентов заявили, что тратят на общение с коллегами 20% времени от рабочего дня или меньше. Выше всего доля таких респондентов среди занятых в научно-образовательной и банковской сферах (50% и 48% соответственно). Тратят на общение с коллегами почти все свое рабочее время (91-100%) - 11% соискателей из сферы безопасности. Также много времени (81-90% рабочего дня) тратят на общения с коллегами 11% представителей сферы добычи сырья.

Половина работающих соискателей тратят на обед от 15 до 30 минут. При этом 16% тратят на обед менее 15 минут: самая высока доля таких респондентов в туристической (30%) и медицинской (27%) сферах. Треть респондентов тратят на обед от 30 до 60 минут. Более часа обедают лишь 3%: выше всего эта доля в сферах искусства и добычи сырья (по 7%).

Внерабочее время

"Занимаются рабочими задачами во внерабочее время так или иначе почти все опрошенные работающие соискатели: лишь 9% заявили, что никогда не доделывают рабочие задачи во внерабочее время. 11% делают так почти всегда, 23% - часто, еще 32% - иногда, 24% - редко. Почти всегда занимаются рабочими задачами во внерабочее время по 20% представителей топ-менеджмента и сферы искусства и массмедиа. А 28% соискателей из сферы "Рабочий персонал", напротив, никогда так не делают", - следует из опроса.

Кроме того, в исследовании отмечается, что среди соискателей, успевших за время эпидемии поработать удаленно и продолжающих работать в таком формате, 43% заявили, что в связи с переходом на удаленку стали работать больше. Для 27% ничего не изменилось, по их собственным словам. Больше стали работать с переходом на дистанционный формат 52% представителей бухгалтерской сферы, а также 50% сферы IT.

По данным исследования, в целом за этот год стали работать больше 58% работающих соискателей, 18% стали работать меньше, а для 19% ничего не поменялось в этом плане. Выше всего доля тех, кто утверждает, что стал работать больше - среди представителей сферы добычи сырья (73%) и HR-сферы (72%). 41% работников туристической сферы, напротив, стали за этот год работать меньше.

Исследование проводилось с 14 по 20 декабря текущего года среди 6 тыс. 479 пользователей платформы (3 тыс. 141 из них имеет работу).