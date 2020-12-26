На всех курортах Красной Поляны в Сочи открылся горнолыжный сезон

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Зимний горнолыжный сезон начался на всех курортах Красной Поляны в Сочи. В субботу для катаний открылись трассы в горно-туристическом центре (ГТЦ) "Газпром", сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

Ранее, 24 декабря, катания стали доступны на курорте Красная Поляна. В пятницу сезон открыл и соседний курорт "Роза Хутор".

"26 декабря в горно-туристическом центре "Газпром" открывается горнолыжный сезон. Начинают работать трассы в зонах катания "Альпика" и "Лаура", гости могут воспользоваться досуговыми сервисами на горе и в развлекательном центре "Галактика", - сообщили в пресс-службе курорта.

Уточняется, что вечерние катания на курорте станут доступны 1 января. Приобрести ски-пассы можно на сайте и в мобильном приложении ГТЦ "Газпром". Кроме того, выбрать тариф и приобрести билет на канатную дорогу можно в терминалах, которые расположены на нижних станциях.

По данным пресс-службы, в зимнем сезоне на курорте планируется строительство самого южного в России и единственного в Сочи комплекса снежных иглу и открытие Фабрики снега. Также для маленьких экстремалов впервые запустится парк детских снегоходов.

В пресс-службе администрации города сообщали, что в новогодние праздники Сочи готовится принять более 260 тыс. гостей. Всего в январе в городе побывают около 350 тыс. туристов. Средняя загрузка горного кластера составит около 90%, прибрежного - порядка 75%.