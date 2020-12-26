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Пандемия COVID-19

Пассажиров из Великобритании, ЮАР и Дании по прибытии в Турцию ждет семидневный карантин

На последний день карантина им будет сделан ПЦР-тест. При получении отрицательного результата ограничения будут сняты

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Турции будут принудительно отправлять на семидневный карантин пассажиров, прибывающих из Великобритании, Дании и ЮАР. Об этом говорится в полученном в субботу ТАСС тексте распоряжения Минздрава Турции о противоэпидемических мерах.

Отмечается, что обязательность карантина распространяется только на лиц, посещавших именно эти три страны в последние 10 суток. Мера направлена на то, чтобы "не допустить проникновения в республику нового варианта вируса SARS-CoV-2". Пассажиры при въезде в Турцию будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия. После этого они "будут направлены на карантин в места, где намерены проживать", если же пассажир не укажет адрес, то "будет проходить карантин в месте, определенном региональным управлением здравоохранения".

На седьмой день карантина им будет сделан ПЦР-тест. При получении отрицательного результата ограничения будут сняты, и "в конце седьмых суток карантин закончится". "Лица с положительным тестом будут направляться на лечение в соответствии с инструкциями по борьбе с коронавирусом министерства здравоохранения", - говорится в тексте распоряжения.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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