Во Владивостоке три амбулаторных центра вернут в формат поликлиник из-за жалоб жителей

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Амбулаторные инфекционные центры (АИЦ), располагающиеся по трем адресам во Владивостоке, вернутся к работе в качестве поликлиник с 11 января, сообщает в субботу пресс-служба правительства Приморья. Причиной стали жалобы жителей домов, в которых располагаются АИЦ.

Отличие АИЦ от поликлиники заключается в том, что в одном месте пациент проходит осмотр врача, сдает сразу все необходимые анализы, получает лист назначения и отправляется на домашнее лечение под дистанционный контроль. При этом АИЦ предназначен только для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

"Три амбулаторных инфекционных центра Владивостока, действующих на базе городской поликлиники № 1, возвращаются к привычному формату работы с 11 января. В учреждениях снова станут оказывать плановую медицинскую помощь и откроют для приема кабинеты узких специалистов. Как пояснили в медучреждении, возвращение АИЦ к привычному формату работы связано с большим количеством жалоб со стороны жителей домов, где были организованы инфекционные центры", - говорится в сообщении.

Как прояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, таким образом после 11 января в городе останется работать три АИЦ.

По последним официальным данным, в Приморье подтверждено 27 853 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 19 803 человека, умерло 350 человек.