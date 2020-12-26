Куба с 10 января будет требовать у въезжающих отрицательные тесты на коронавирус

ГАВАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Кубы с 10 января введут обязательное требование для приезжающих на остров иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, связанную с пандемией COVID-19, и принимая во внимание высокий процент завезенных случаев, после открытия международных аэропортов было решено установить в качестве требования для въезда всех зарубежных путешественников на национальную территорию наличие сертификата о прохождении ПЦР-теста за 72 часа до начала поездки, - говорится в сообщении. - Каждый путешественник должен при въезде предъявить органам санитарного контроля сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19 и выданный сертифицированной лабораторией в стране его происхождения. Ранее введенные в действие медицинские нормы, включающие проведение нового ПЦР-теста, будут сохранены. Данная мера вступит в силу 10 января 2021 года".

По официальным данным, число инфицированных с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 10 900, умерли 140 человек. В марте международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено, с середины октября власти сняли ограничения в большей части провинций. Одним из последних возобновил работу международный аэропорт Гаваны: столица начала принимать иностранных гостей с 15 ноября.

В ноябре власти Кубы сообщили, что по прибытии на остров путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Турист должен до момента получения его результатов находиться в изоляции по месту пребывания на Кубе.

Для проведения тестирования и других санитарных процедур руководство республики установило сбор в размере $30 на путешественника. Обязательства по оплате сбора возложены на перевозчиков.