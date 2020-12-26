Новый год по корякским традициям встретили в центре Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Обрядовый праздник кочевых коренных народов севера Камчатки "Встреча нового солнца" провели в центре краевой столицы в субботу, сообщили ТАСС в краевом Центре народного творчества.

"Встреча нового солнца" - праздник кочующих народов: коряков и чукчей, самых выносливых и сильных людей, поэтому на каждом празднике они соревнуются в силе и ловкости. По традициям, в этот день мы проводим обряд очищения, когда каждый участник бросает ворсинку из своей одежды в огонь, обряд подношения огню в знак благодарности предкам рода и обряд для процветания оленеводства и семьи в тундре", - рассказали в оргкомитете праздника.

Уточняется, что гости необычного празднования участвовали в любительских соревнованиях по национальным видам спорта: прыжках через нарты, перетягивании посоха и гонках на ритуальных оленях.

Коренное население Камчатки представлено коряками, ительменами, эвенами, алеутами и чукчами. Всего на полуострове около 15 тыс. человек причисляют себя к коренным малочисленным народам севера.