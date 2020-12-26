Гинцбург: количество потребляемого белка влияет на выработку антител к коронавирусу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации. Об этом ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет, - рассказал ученый. - Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка".

Гинцбург также отметил, что в целом количество потребляемой белковой пищи в популяции является показателем не только того, насколько благополучна страна, но и насколько у населения хороший популяционный иммунитет.

Кроме того, на формировании антител и иммунитета может сказаться большое количество потребляемого алкоголя и стресс. "Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела", - пояснил ученый.