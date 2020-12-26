МЧС России доставило адресатам в Нагорном Карабахе всю привезенную гуманитарную помощь

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вся гуманитарная помощь, доставленная в Нагорный Карабах из России, развезена по пунктам выдачи. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

"Гуманитарная помощь, прибывшая по железной дороге, полностью распределена по районам Нагорного Карабаха. Груз доставлен специалистами сводной группировки МЧС России в пункты выдачи и уже активно используется в восстановлении социально значимых объектов и жилых домов", - сказали в пресс-службе.

Последняя партия гуманитарной помощи доставлена в районы Мартуни и Мардакерт - это 5 тыс. кв. м стекла и почти 70 тонн металлопрофиля.

Всего в рамках гуманитарной миссии в Нагорный Карабах передано 20 передвижных электростанций, шесть автомобилей УАЗ, восемь пожарных автоцистерн и один автокран. Для ремонтных работ - более 22 тыс. кв. м стекла, около 1 тыс. куб. м пиломатериалов, ДСП и фанеры, а также 13 тыс. кв. м профнастила. Из предметов первой необходимости доставлено свыше 34,6 тыс. одеял, 1,8 тыс. матрасов, 1,9 тыс. подушек, 3,2 тыс. комплектов постельного белья, 940 комплектов мебели, 4 тыс. кроватей, 500 печей.