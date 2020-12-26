В Забайкалье до конца февраля поступит почти 54 тыс. доз вакцины от коронавируса

ТАСС, 26 декабря. Забайкальский край получит почти 54 тыс. доз вакцины от коронавируса до конца февраля, сообщает в субботу пресс-служба правительства края. Для проведения вакцинации будут открыты 12 центров.

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"До конца февраля следующего года 53 800 доз вакцин от коронавируса придет в Забайкалье. Первая тысяча из них поступила уже 24 декабря. В январе придет 3,5 тыс., остальное - в феврале. Планируется открыть 12 центров вакцинации COVID-19. В первую очередь будут прививаться работники образования и медработники, также в этот список входят работники торговли и общепита, полиции и другие", - сообщает пресс-служба.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, для охвата не менее 60% населения вакциной нужно около 475 тыс. доз.

По данным на 26 декабря, за последние сутки подтверждено 250 случаев заражения вирусом. Общее число заболевших с начала года составило 26 258 человек. Выздоровело 23 838 человек, умело 473 забайкальцев.