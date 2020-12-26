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Пандемия COVID-19

В Забайкалье до конца февраля поступит почти 54 тыс. доз вакцины от коронавируса

Первая тысяча доз препарата поступила 24 декабря

ТАСС, 26 декабря. Забайкальский край получит почти 54 тыс. доз вакцины от коронавируса до конца февраля, сообщает в субботу пресс-служба правительства края. Для проведения вакцинации будут открыты 12 центров.

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"До конца февраля следующего года 53 800 доз вакцин от коронавируса придет в Забайкалье. Первая тысяча из них поступила уже 24 декабря. В январе придет 3,5 тыс., остальное - в феврале. Планируется открыть 12 центров вакцинации COVID-19. В первую очередь будут прививаться работники образования и медработники, также в этот список входят работники торговли и общепита, полиции и другие", - сообщает пресс-служба.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, для охвата не менее 60% населения вакциной нужно около 475 тыс. доз.

По данным на 26 декабря, за последние сутки подтверждено 250 случаев заражения вирусом. Общее число заболевших с начала года составило 26 258 человек. Выздоровело 23 838 человек, умело 473 забайкальцев.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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