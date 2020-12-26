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Пандемия COVID-19

В Якутии из-за пандемии крещенских купаний не будет

Ограничительные меры продлили в республике до 15 января

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Крещенские купания в Якутии не будут проводиться из-за пандемии, сообщила в субботу пресс-служба Якутской епархии РПЦ.

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"Чтобы не создавать давку, организованного купания не будет", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как отмечается на сайте епархии, верующих просят приносить с собой в храмы для освящения воду во избежание скопления людей перед баками с крещенской водой.

В январе в Якутии в купели окунулось свыше 31 тыс. человек, были подготовлены 44 иордани, в том числе проруби для забора воды. Безопасность обеспечивали свыше 670 человек.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлен 25 231 случай инфицирования, выздоровели 22 669 человек, умерли 369. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице. В общественных местах введен масочный режим. Ограничительные меры продлены в Якутии до 15 января.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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