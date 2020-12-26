Власти Тюменской области планируют поддержать 11 культурных проектов НКО

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Департамент культуры Тюменской области планирует поддержать не менее 11 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в 2021 году, сообщили ТАСС в департаменте культуры Тюменской области.

"В 2021 году департамент культуры Тюменской области планирует поддержать не менее 11 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) по программе "Развитие культуры", - рассказали там. Согласно паспорту государственной программы Тюменской области "Развитие культуры", на ее реализацию в 2021 году планируется выделить почти 2,2 млрд рублей.

В ведомстве добавили, что поддержка осуществляется в форме предоставления субсидий из областного бюджета по итогам конкурсов и уже определен перечень направлений проектов в 2021 году. "В список вошли 11 направлений, в том числе сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Тюменской области, организация и проведение цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках. Не обойдется в 2021 году и без традиционных субсидий на развитие и поддержку хореографического искусства, а также театрального искусства", - отметили в департаменте.

В этом году департамент культуры Тюменской области поддержал 18 проектов социально ориентированных НКО, большинство из которых уже реализованы.