Для детей в музеях Москвы в новогодние праздники пройдут елки, экскурсии и выставки онлайн

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новогодние елки, экскурсии, выставки, квесты и мастер-классы ждут детей в каникулы. Московские музеи, парки, дворцы и центры творчества подготовили специальные программы для юных зрителей и их родителей.

Новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце в этом году из-за пандемии проведут без зрителей, представление покажут в канун праздника на телеканале "Карусель". Об этом рассказала ранее журналистам пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

Такое решение было принято, чтобы не подвергать здоровье детей опасности из-за распространения коронавируса. Совместно с телеканалом "Карусель" готовится шоу, которое покажут 31 декабря в 18:00. В следующем году планируется провести елку в традиционном формате.

В праздники детей ждет еще одна новогодняя онлайн-елка - игровое шоу "Пять чудес Деда Мороза", где каждый ребенок станет главным героем сказки и будет влиять на ее сюжет. Как сообщили в пресс-службе проекта, в главных ролях - Нонна Гришаева (Снежная королева) и Сергей Баталов (Дед Мороз). Посмотреть его можно будет из любой точки мира с 26 декабря 2020 года до 7 января 2021 года. Проект создан организаторами популярной елки в "Крокус Сити Холле".

Дворцы и центры творчества Москвы также подготовили онлайн-мероприятия для детей и их родителей в новогодние праздники. Ребята могут принять участие в мастер-классах, квестах, играх, посмотреть концерты и спектакли.

На сайте мэры Москвы говорится, что Московской дворец пионеров 28 декабря в 15:00 покажет на своем YouTube-канале большой праздничный онлайн-концерт для всей семьи "Новый год с Ансамблем песни и пляски имени В. С. Локтева, коллегами и друзьями". Центр творческого развития "Радость" 31 декабря в 12:00 покажет спектакль "Новогоднее обращение Деда Мороза и Снегурочки".

Квест, мастер-классы и экскурсии

На сайте Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара ежедневно до 10 января включительно проходит онлайн-квест с элементами дополненной реальности "Новогоднее приключение в Гайдаре".

На кулинарном мастер-классе центра детского творчества "Свиблово" 30 декабря в 12:00 ребят от 12 лет научат готовить салат "Мандаринки". Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" 27 декабря в 13:00 покажет онлайн-спектакль "Новогодние чудеса".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, московские учреждения дополнительного образования в канун Нового года и во время зимних каникул запустят для юных горожан онлайн-путешествия. Например, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма проведет 29 и 30 декабря в 13:00 виртуальное образовательное путешествие "В краю субтропиков и заснеженных гор".

Среди подготовленных парками и музеями мероприятий - творческие мастер-классы, лекции, выставки и другое. Исторический музей запустил цикл праздничных новогодних онлайн-экскурсий "Когда приходит Новый год".

Как рассказали в пресс-службе музея, дети и их родители смогут познакомиться с традициями встречи и празднования Нового года в нашей стране. В частности, они узнают, как стали отмечать Новый год при императоре Петре I, как родилась традиция устроения фейерверков и маскарадов, праздничных украшений, народных гуляний с катанием на санях.

На страницах усадьбы Воронцово в социальных сетях 26 декабря в 12:00 опубликуют видео, в котором зимний волшебник прочитает самым юным зрителям сказку "День рождения старой ели". Музей-усадьба "Кусково" 30 декабря в 10:00 откроет виртуальную выставку "Хрупкое украшение".

Новогодний календарь

Портал "Культура.РФ" запустил специальный проект "Новогодний календарь". "Сервис представляет собой вариацию классического адвент-календаря со спрятанными в "окошках" тематическими материалами, среди которых - увлекательные тесты, статьи о культуре и искусстве, записи новогодних спектаклей и мастер-классов, классика советского кинематографа и многое другое", - пояснили в пресс-службе портала.

Юные зрители могут посмотреть фильм "Морозко", мультфильмы "Снежная королева" и "Снегурочка", узнать больше о новогодних традициях и истории праздника и присоединиться к онлайн-мероприятиям. Например, Бахрушинский музей проведет 3 января в 20:00 мастер-класс по изготовлению рождественского фонаря по эскизам Валерия Доррера к балету "Щелкунчик". Календарь будет обновляться до 31 декабря включительно, но материалы будут доступны и на период праздничных выходных.