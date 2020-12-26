Минздрав одобрил "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Об этом заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

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"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.