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Минздрав одобрил "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Об этом заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

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"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

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