В Болгарию доставили первые дозы вакцины от коронавируса

СОФИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса - около 10 тыс. доз - поступила в Болгарию, иммунизация начнется в воскресенье. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

"9 750 доз вакцины доставлены утром в Софию, уже сегодня она будет доставляться в регионы страны. Также пришли информационные материалы о вакцине и о процессе вакцинации. Вакцинация начнется в Софии, Пловдиве и Бургасе в воскресенье среди медицинского персонала, я буду первым, кому будет сделана прививка", - сообщил Ангелов.

Вторая поставка планируется в начале января, а более серьезные количества - в феврале.

Санитарные власти страны подготовили национальный план вакцинации населения от коронавируса. Прежде всего будут прививаться врачи, медицинские сестры, санитары, которые работают на первой линии. За ними получат вакцину граждане старше 70 лет. Для хранения вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, приобретены специальные холодильники, которые поддерживают температуру минус 70 градусов Цельсия.

Ситуация с коронавирусом в стране

Санитарные службы Болгарии выявили за последние сутки 257 новых случаев заражения коронавирусом, что на 515 меньше, чем днем ранее, общее число заболевших в стране составило 196 915. С начала эпидемии в республике выздоровели 108 866 человек. За 24 часа умерли 50 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 7 073. В настоящее время на лечении в больницах находятся 5 580 пациентов, 512 из них - в отделениях интенсивной терапии.

В стране сохраняется критическая ситуация из-за нехватки медицинского персонала.

В Болгарии до 31 января действуют жесткие ограничения. В онлайн-формате функционируют все учебные заведения страны, временно закрыты предприятия общественного питания и крупные торговые центры, запрещено проведение массовых мероприятий. Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта. В республике до конца января сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации.