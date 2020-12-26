Чехия получила первую партию вакцины от коронавируса

ПРАГА, 26 декабря. /ТАСС/. Чехия получила в субботу первую партию вакцины против коронавируса, которую власти закупили при посредничестве Еврокомиссии. Она состоит из 9 750 доз препарата, разработанного компаниями Pfizer и Biontech. Об этом сообщил журналистам директор пражской больницы "Мотол" Милослав Лудвик.

"Первая партия вакцины поступила в "Мотол", откуда часть полученных доз будет переправлена в еще три пражские больницы и две клиники города Брно (юго-восток республики - прим. ТАСС)", - сказал он.

Вакцинация в Чехии начнется в воскресенье. В первую очередь прививки будут сделаны находящимся на первой линии борьбы с коронавирусом медикам в четырех пражских больницах и в двух клиниках Брно. Также одним из первых пройти вакцинацию намерен премьер-министр республики Андрей Бабиш, стремящийся подать пример жителям страны, многие из которых выражают недоверие по поводу эффективности вакцины.

В январе в Чехии прививки будут сделаны госпитализированным в местных больницах гражданам старшего возраста, постояльцам домов престарелых и стационаров службы социальной опеки. Массовая вакцинация жителей должна начаться в феврале. Она будет добровольной и бесплатной.

В Чехию, население которой составляет 10,71 млн граждан, должны поступить более 12 млн доз пяти видов вакцины от западных компаний-производителей, что будет достаточным для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что в первом квартале 2021 года прививки сделают около 1,1 млн граждан, а до конца предстоящего лета - более половины жителей страны.