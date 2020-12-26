Москва вошла в число победителей международного конкурса "Город, где хочется жить"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва признана одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов, российская столица вошла в число победителей конкурса "Город, в котором хочется жить". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, по динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва - ориентир для многих мегаполисов. Власти понимают, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации.

Дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", Городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" (МЭШ) и мобильное приложение "Моя Москва". Проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Лучшие работы будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

Конкурс "Город, где хочется жить" проводит Международная ассамблея столиц и крупных городов совместно с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией, Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Всероссийским советом местного самоуправления. В состав ассамблеи входит 87 городов СНГ.