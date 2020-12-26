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Пандемия COVID-19

Ирина Муравьева выздоровела после заражения коронавирусом

По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, у актрисы отрицательный тест на коронавирус

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, звезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал" и "Москва слезам не верит" Ирина Муравьева выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила ТАСС в субботу Тамара Михайлова, директор Малого театра, где служит актриса.

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"У нее всех хорошо, <...> она прекрасно себя чувствует, восстанавливается", - сказала Михайлова. По ее словам, у артистки отрицательный тест на коронавирус.

Муравьева по окончании в 1970 году драматической студии при Центральном детском театре была зачислена в труппу театра. В 1977-1991 годах работала в Театре им. Моссовета. С 1993 года служит в Государственном академическом Малом театре. На счету актрисы десятки ролей в спектаклях и фильмов.

Теги
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