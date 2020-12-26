Россия стала четвертой страной мира, где выявили более 3 млн заразившихся коронавирусом

Количество случаев заражения в России за сутки возросло на 29 258, до 3 021 964. Это немногим более 2% населения страны.

Таким образом, Россия стала четвертой страной мира, где заразились уже более 3 млн человек, после США, Индии и Бразилии. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 3 млн, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Для сравнения, в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились около 5,7% жителей, в Бразилии - примерно 3,5%, в Индии - только 0,7%.

При этом распространение инфекции в России в последние месяцы ускорилось: число заразившихся в стране превысило 1 млн примерно за полгода (1 сентября), 2 млн - менее чем за три месяца (19 ноября), 3 млн - менее чем за полтора (26 декабря).

В последние семь дней в России выявляли в среднем 19,7 случая заражения в сутки на каждые 100 000 человек. Неделю назад показатель составлял 18,8, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения инфекции, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, второй день подряд держится на уровне 1. Это может свидетельствовать о стабилизации эпидемического процесса.

Выздоровевшие

За сутки в России выписали 28 185 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. В общей сложности уже вылечились 2 426 439 россиян - 80,3% всех заразившихся, следует из данных штаба.

Это больше, чем в США, но меньше, чем в Бразилии, где, по сообщениям властей, выздоровели уже 87% заболевших, и Индии, где доля вылечившихся приближается к 96%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет в России, по информации штаба, 541 299. Эти данные, однако, являются неполными: в Минздраве сообщали, что сейчас в стране лечатся свыше 1,1 млн человек, в основном амбулаторно.

Умершие

Штаб заявил о 567 умерших из-за коронавируса за сутки. Общее количество зарегистрированных смертей из-за новой инфекции возросло до 54 226.

Таким образом, условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%. Это примерно соответствует показателям США (1,76%), заметно ниже, чем в Бразилии (около 2,56%), и немного выше, чем в Индии (1,45%).

Вместе с тем следует иметь в виду, что данные штаба не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Главные очаги

Основными очагами эпидемии в России по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые пришлось почти 44% всех выявленных в стране за сутки случаев заражения.

В Москве ситуация остается сложной, а показатель суточного прироста демонстрирует серьезные колебания: в среду, 23 декабря, власти отчитались о 5 652 заразившихся за день, что стало минимумом за неделю, а на следующий день - уже о максимальных с начала пандемии 8 203.

В Санкт-Петербурге положение стабилизировалось: там уже три недели подряд выявляют от 3 700 до 3 800 заболевших в день, причем число выздоровевших за последние сутки превысило количество новых пациентов. Коэффициент распространения инфекции в городе держится на отметке 1 с 15 декабря.

В Подмосковье заболеваемость продолжает расти. В субботу штаб сообщил о новом максимуме по числу заболевших в регионе с начала пандемии - 1 615 случаев. Однако в целом показатель заболеваемости в области - в среднем 20,4 случая в сутки на 100 000 жителей - гораздо меньше, чем в Москве (57,7) и Санкт-Петербурге (69,7).