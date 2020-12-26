"Промомед" планирует возобновить экспорт "Арепливира" во втором квартале 2021 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Промомед" планирует возобновить во втором квартале 2021 года экспорт отечественного препарата от коронавируса "Арепливир". Об этом рассказал ТАСС в субботу генеральный директор компании Андрей Младенцев.

"Арепливир", который является отечественным аналогом японского препарата "Фавипиравир", был одобрен для применения Минздравом России в конце июня. Препарат производится на мощностях предприятия "Биохимик" в Мордовии.

"Ранее мы действительно приостановили поставки препарата на экспорт. Купить препарат в аптеках в розницу сейчас тоже фактически невозможно, весь объем "Арепливира", который мы производим, идет на обеспечение регионов по заявкам министерств здравоохранения субъектов. После того, как спрос и предложение выровняются, в первую очередь мы будем заполнять коммерческие каналы лекарственного обеспечения по России, направим препарат в аптеки. Возобновить поставки на экспорт будем готовы ориентировочно во втором квартале 2021 года", - сказал Младенцев.

Он уточнил, что заявки поступают от многих стран. "В перечне интересантов - почти все страны, начиная от Бангладеш и заканчивая Чили и Перу. В этом списке нет только США, Канады, Китая и Индии", - отметил Младенцев, добавив, что заявки от других стран существенно дороже, при этом компания планирует в первую очередь обеспечить население России препаратом.

Ранее глава "Промомеда" сообщал ТАСС, что "Арепливир" помогает пациенту справиться с болезнью на ранней стадии и избежать тяжелых последствий. В основе препарата - действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме. Согласно результатам клинических исследований, препарат обладает низкой токсической нагрузкой, 80% людей выздоравливают на монотерапии, без сопутствующих лекарственных средств.

Завод медицинских препаратов "Биохимик" был построен в Саранске 60 лет назад для производства антибиотиков. Предприятие и сейчас выпускает антибиотики, в частности, и те, которые вошли во временные предписания Минздрава для борьбы с коронавирусной инфекцией.