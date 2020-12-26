Умер советский разведчик Джордж Блейк

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разведчик Джордж Блейк, по собственным убеждениям перешедший на сторону советской разведки из MI-6, умер на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - сказал Иванов.

11 ноября Джорджу Блейку исполнилось 98 лет. Он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, служил в MI-6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.