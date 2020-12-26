В Петербурге выдали первые разрешения на работу кафе с зимней мебелью в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Петербурга выдал первые разрешения заведениям общественного питания на использование в период с 25 декабря по 10 января зимней выносной мебели - столов, стульев, зонтиков. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"По поручению вице-губернатора Евгения Елина Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга приступил к обработке заявок и уже выдал несколько разрешений для размещения выносных столиков. Рестораторы, которые подали заявления в пятницу через личные кабинеты на сайте КИО, уже получили ответы", - говорится в сообщении.

Упрощенный порядок размещения уличных кафе у заведений общественного питания действует с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Уличная мебель может размещаться с 08:00 до 00:00 часов. На ночь столики должны быть убраны в помещения. При организации уличных кафе должен быть обеспечен проход шириной не менее 1,5 м для пешеходов и уборочной техники. При корректном заполнении заявления и приложении всех необходимых документов размещение мебели разрешено уже со дня подачи заявления.

С 25 декабря в Петербурге вступил в силу временный запрет на работу заведений общепита в вечернее и ночное время Соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом в начале декабря постановлении правительства города, будут действовать по 29 декабря. Наиболее жесткие ограничения на работу заведений общепита в городе будут действовать в период новогодних праздников - с 30 декабря по 3 января включительно: в эти пять дней работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. С 4 января по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Вместе с тем ранее установленный временный запрет на работу ограничения для фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах заведений общепита продолжает действовать.