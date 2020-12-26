Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру и СК в связи со снятием ареста с Жамбалова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что готовит обращение в Генпрокуратуру и СК РФ по факту снятия домашнего ареста с бывшего секретаря бурятского регионального отделения партии Баира Жамбалова, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Незаконно и несправедливо. Говорил с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Он того же мнения. Будем обжаловать решение об освобождении Жамбалова (домашний арест заменили на обязательство о явке). Жамбалов должен сидеть", - цитирует пресс-служба слова Хинштейна.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Изначально обвиняемым был друг Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но 25 апреля депутат был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

26 апреля суд избрал в отношении Жамбалова меру пресечения в виде домашнего ареста. В начале декабря суд в третий раз продлил избранную ранее меру пресечения - до 6 января 2021 года. На этой неделе местные СМИ сообщили, что суд принял решение выпустить обвиняемого из-под домашнего ареста.

В январе президиум генсовета "Единой России" исключил 54-летнего Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря регионального отделения. В мае депутаты парламента Бурятии лишили Жамбалова должностных полномочий вице-спикера.