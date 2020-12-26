В Забайкалье прошел первый фестиваль унтов

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края в субботу провел на центральной площади Читы первый межрегиональный фестиваль бурятской меховой обуви - унтов. В мероприятии приняли участие 28 семейных мастерских, сообщила ТАСС директор центра Елена Ерохина.

"Как правило, люди работают династиями, от деда ремесло передается отцу, от отца - сыну. Четырнадцать мастерских из города Улан-Удэ и 14 из Забайкальского края. Такой фестиваль нужен был, изготовителей много, и каждому хочется представить свою традицию", - сказала Ерохина.

Основным событием фестиваля стал конкурс по пяти номинациям, где члены жюри оценивали функциональность обуви, ее оригинальность, качество материалов и технологии изготовления. Бурятские унты традиционно изготавливаются из овечьих шкур с использованием меха оленей и пушных зверей.

Кроме того, на площади развернули ярмарку унтов, где пару обуви, в частности, купил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "У нас настоящая зима, и за столетия проживания в этой местности людьми уже выработана правильная по погоде одежда, обувь, головные уборы. И одно из удивительных изобретений в этом плане - унты, которые и теплые, и позволяют по любой местности двигаться, и удобные. И так как я всем говорю обязательно одеваться по погоде, сам приобрел унты. Хочу, чтобы все видели, что можно в них ходить", - уточнил ТАСС глава региона.

Параллельно на фестивале была организована выставка холодного оружия от бурятского оружейника, члена Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова.